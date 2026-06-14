Трамп заявил, что «дискобомбулирует» своих противников

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о готовности использовать засекреченное американское оружие, известное под названием «дискобомбулятор», против своих оппонентов.
В социальной сети Truth Social глава государства разместил картинку с надписью: «Вас дискобомбулируют».
На размещенном изображении американский лидер предстал на палубе авианосца, наблюдающим в бинокль за американскими военными кораблями и истребителями. При этом президент не уточнил, кому именно адресовано его послание.
Ранее Трамп сообщил, что новое американское оружие под названием «дискобомбулятор» применялось в Венесуэле при захвате президента Николаса Мадуро. Странное название этому оружию придумал сам президент США.
Накануне Трамп также сообщил, что военные США ликвидировали лидера крупнейшей банды Венесуэлы «Трен-де-Арагуа» Ниньо Герреро.