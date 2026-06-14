Пушков: многим очевидно, что Варшава зашла слишком далеко в поддержке Киева

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Многим очевидно, что Польша зашла слишком далеко в маниакальной поддержке Украины, заявил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.
«В Польше, как старательно ни закрывает глаза премьер [Дональд] Туск на героизацию приспешников Гитлера на Украине, заметно выросли антиукраинские настроения. Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко. А президент [Кароль] Навроцкий, на которого так надеялись голосовавшие за него поляки, критически настроенные к Украине, сделал попервой пару резких заявлений, но с тех пор в основном молчит в тряпочку», — написал он в Telegram-канале.
Сенатор добавил, что влияния Навроцкого на политику Польши почти не видно, так как, скорее всего, в Брюсселе «ему дали понять, что лучше ему особенно не высовываться».
Пушков также подчеркнул, что в Польше на стенах зданий рядом с польскими флагами висят украинские, под которыми «в Киеве с помпой хоронят убийц поляков в годы Второй мировой».
«Выходит, потомки жертв вывешивают у себя флаги, освящающие прославление палачей их предков. Туску это явно нравится, но растет число тех, кто считает это позором. И предательством памяти тех, кто был убит теми, кого в Киеве объявляют “гордостью Украины”, — заключил сенатор.