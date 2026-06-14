«В Польше, как старательно ни закрывает глаза премьер [Дональд] Туск на героизацию приспешников Гитлера на Украине, заметно выросли антиукраинские настроения. Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко. А президент [Кароль] Навроцкий, на которого так надеялись голосовавшие за него поляки, критически настроенные к Украине, сделал попервой пару резких заявлений, но с тех пор в основном молчит в тряпочку», — написал он в Telegram-канале.