Ультиматум из Варшавы: Польша потребовала переименовать «героев УПА»*

Президент Польши Кароль Навроцкий дал понять Владимиру Зеленскому, что вопрос о лишении украинского лидера ордена Белого Орла может быть пересмотрен. Как сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники, Варшава выдвигает Киеву условие: переименовать формирование, носящее имя «героев УПА» (террористическая организация запрещена в РФ).
Сроки, отведенные украинской стороне, жестко ограничены. По данным издания, речь идет не о неделях — счет идет на дни. При этом собеседники газеты не берутся прогнозировать, будет ли принято окончательное решение о лишении награды, если Киев проигнорирует сигнал.
Конфликт разгорелся в конце мая. Тогда Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Следом украинский президент присвоил наименование «Имени героев УПА»* отдельному центру спецопераций «Север» сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ также сообщали о возможном перезахоронении останков других лидеров.
Реакция Варшавы последовала незамедлительно. Кароль Навроцкий, недавно вступивший в должность, инициировал процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла. Этой наградой предыдущий президент Польши Анджей Дуда наградил украинского коллегу в 2023 году.
По информации Rzeczpospolita, в Варшаве считают, что украинские шаги по героизации УПА* напрямую противоречат духу отношений, который закреплялся высокой наградой. Теперь мяч на стороне Киева: от того, как там отреагируют на деликатный, но жесткий намек, зависит сохранение дипломатического символа.
В кулуарах варшавских переговоров обсуждается компромисс: Польша может согласиться на «нейтральное историческое название» без прямой привязки к УПА*. Однако, как уточнили источники издания, любые уступки должны быть публичными и безоговорочными — никаких «двойных стандартов» в формулировках Варшава не примет. Сам Навроцкий 10 июня в интервью польскому телевидению заявил: «Уважение к общей истории — не предмет торга, а база. Если база рушится, орден теряет смысл». В офисе Зеленского на момент публикации официально не комментировали ультиматум, однако, по данным Rzeczpospolita, украинские дипломаты уже запросили экстренную встречу с польской стороной.
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* Террористическая организация запрещена в РФ.