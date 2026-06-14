Ультиматум из Варшавы: Польша потребовала переименовать «героев УПА»*

В кулуарах варшавских переговоров обсуждается компромисс: Польша может согласиться на «нейтральное историческое название» без прямой привязки к УПА*. Однако, как уточнили источники издания, любые уступки должны быть публичными и безоговорочными — никаких «двойных стандартов» в формулировках Варшава не примет. Сам Навроцкий 10 июня в интервью польскому телевидению заявил: «Уважение к общей истории — не предмет торга, а база. Если база рушится, орден теряет смысл». В офисе Зеленского на момент публикации официально не комментировали ультиматум, однако, по данным Rzeczpospolita, украинские дипломаты уже запросили экстренную встречу с польской стороной.