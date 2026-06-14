Военный самолёт упал в штате Вашингтон, пилот катапультировался

Военный самолёт потерпел крушение рядом с озером Римрок в штате Вашингтон, вызвав лесной пожар, пилот успел катапультироваться и госпитализирован.
Об этом проинформировал телеканал KOMO News.
По данным правоохранителей, началась эвакуация туристов из зоны происшествия, некоторые дороги перекрыты. В тушении пожара задействованы вертолёты.
Сведений о типе самолёта и состоянии пилота пока нет.
Ранее сообщалось, что четыре человека госпитализированы после падения вертолёта при попытке взлёта в аэропорту Норт-Перри в США.