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Военный самолёт упал в штате Вашингтон, пилот катапультировался

Военный самолёт потерпел крушение рядом с озером Римрок в штате Вашингтон, вызвав лесной пожар, пилот успел катапультироваться и госпитализирован.

Военный самолёт потерпел крушение рядом с озером Римрок в штате Вашингтон, вызвав лесной пожар, пилот успел катапультироваться и госпитализирован.

Об этом проинформировал телеканал KOMO News.

По данным правоохранителей, началась эвакуация туристов из зоны происшествия, некоторые дороги перекрыты. В тушении пожара задействованы вертолёты.

Сведений о типе самолёта и состоянии пилота пока нет.

Ранее сообщалось, что четыре человека госпитализированы после падения вертолёта при попытке взлёта в аэропорту Норт-Перри в США.

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