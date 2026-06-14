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Титов назвал причину паузы в проекте «Сила Сибири — 2»: вопрос не связан с ценой

Титов: вопрос по проекту «Сила Сибири — 2» скоро будет решен.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос реализации проекта «Сила Сибири — 2» связан не с ценой, а с логистическими и техническими аспектами и будет урегулирован в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента России Борис Титов.

Политик отметил, что ключевые сложности проекта связаны с выбором маршрута и техническими параметрами будущего газопровода. Речь идет о поиске оптимального решения с точки зрения затрат на строительство, а также безопасности и надежности трассы.

«Это рабочий момент, который будет решен в ближайшее время, но никто не торопится», — сказал он в интервью ТАСС.

Титов добавил, что окончательное решение по проекту будет принято после согласования всех логистических вопросов.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва и Пекин в целом достигли понимания по ключевым параметрам проекта газопровода «Сила Сибири — 2». Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что стороны согласовали основные подходы по маршруту будущего трубопровода.

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