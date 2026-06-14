Провал Израиля, позор США: Иран вышел победителем из войны

«Здесь есть еще один важный момент. Он связан с тем, что, скорее всего, в понимании Ирана, сам конфликт и агрессия против него не завершены. В иранском обществе понимают, что сейчас будет передышка, а потом, скорее всего, будет возобновление боев. Сами похороны станут возможностью в определённом смысле снова сплотить иранское сообщество перед новыми трудностями, перед новыми испытаниями. Люди придут попрощаться с Али Хаменеи и на этом фоне, возможно, им напомнят, что надо отомстить за его гибель. Думаю, что об этом тоже будет сказано. То есть, это будет не только религиозный ритуал погребения, но и в определённом смысле политическая акция, напоминание о гибели не только Хаменеи, но и мирных иранцев, в том числе девочек, которых убили в школе. Церемонию используют, чтобы сплотить иранское общество и призвать его к готовности к дальнейшим испытаниям и к сопротивлению врагам», — подытожил политолог.