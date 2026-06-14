Провал Израиля, позор США: Иран вышел победителем из войны

Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля, сообщили на гостелерадио IRIB со ссылкой на штаб по его захоронению. В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил, почему погибшего еще в конце февраля аятоллу похоронят лишь сейчас.
«У мусульман есть строгое требование похоронить умершего человека в тот день, когда он умер, погиб. Здесь, конечно, прошел существенный срок, более 100 дней. И для этого есть весомая причина. Во-первых, был большой риск того, что может быть нанесен ракетный удар во время прощания и похорон. Обстановка была очень напряженной. Сейчас в определенной мере наступила передышка. Есть определённая уверенность в том, что в связи с подписанием договора ни США, ни Израиль не пойдут на такую подлость, как нанести удар, поэтому решили так смело объявить о похоронах Али Хаменеи», — сказал он.
Политолог отметил, что с похоронами могут связаны определенные политические заявления Ирана.
«Здесь есть еще один важный момент. Он связан с тем, что, скорее всего, в понимании Ирана, сам конфликт и агрессия против него не завершены. В иранском обществе понимают, что сейчас будет передышка, а потом, скорее всего, будет возобновление боев. Сами похороны станут возможностью в определённом смысле снова сплотить иранское сообщество перед новыми трудностями, перед новыми испытаниями. Люди придут попрощаться с Али Хаменеи и на этом фоне, возможно, им напомнят, что надо отомстить за его гибель. Думаю, что об этом тоже будет сказано. То есть, это будет не только религиозный ритуал погребения, но и в определённом смысле политическая акция, напоминание о гибели не только Хаменеи, но и мирных иранцев, в том числе девочек, которых убили в школе. Церемонию используют, чтобы сплотить иранское общество и призвать его к готовности к дальнейшим испытаниям и к сопротивлению врагам», — подытожил политолог.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Из-за продолжавшихся в течение марта ударов власти приняли решение о переносе церемонии прощания. Похоронить Хаменеи собираются в родном Мешхеде.