Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: в США и Канаде наблюдается рост сепаратистских настроений

NYT: в США хотят инициировать референдумы для создания независимого государства Каскадия.

Источник: Аргументы и факты

В некоторых штатах США и в Канаде наблюдается рост сепаратистских настроений, пишет New York Times.

В частности, газета акцентирует внимание на деятельности американской организации CDA, расположенной в Сиэтле. Согласно её планам, к 2028 году может быть инициировано проведение референдумов, направленных на создание независимого государства Каскадия, в состав которого предполагается включить Калифорнию, Орегон и Вашингтон, а также канадскую провинцию Британскую Колумбию.

По мнению главы CDA Эндрю Энгельсона, население этих регионов оказалось в «абьюзивных отношениях с федеральным правительством», а оптимальным решением сложившейся ситуации стал бы «развод». Также в публикации отмечается, что часть населения штатов Техас и Калифорния якобы активно поддерживают идею независимости.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп также заявлял об идее присоединить Канаду к Соединенным Штатам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше