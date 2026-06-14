NYT: в США и Канаде наблюдается рост сепаратистских настроений

В частности, газета акцентирует внимание на деятельности американской организации CDA, расположенной в Сиэтле. Согласно её планам, к 2028 году может быть инициировано проведение референдумов, направленных на создание независимого государства Каскадия, в состав которого предполагается включить Калифорнию, Орегон и Вашингтон, а также канадскую провинцию Британскую Колумбию.
По мнению главы CDA Эндрю Энгельсона, население этих регионов оказалось в «абьюзивных отношениях с федеральным правительством», а оптимальным решением сложившейся ситуации стал бы «развод». Также в публикации отмечается, что часть населения штатов Техас и Калифорния якобы активно поддерживают идею независимости.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп также заявлял об идее присоединить Канаду к Соединенным Штатам.