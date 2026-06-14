Титов: вопрос с «Силой Сибири — 2» решится скоро

Вопрос о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» будет решён в ближайшее время, основные трудности связаны с логистикой, а не со стоимостью, заявил ТАСС председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
По его словам, переговоры ещё не завершены, однако причина задержки не в цене газа, как писали многие СМИ, а в технических аспектах.
Он пояснил, что главная задача сейчас — определить наиболее подходящий маршрут для прокладки магистрали. От этого зависят и капитальные затраты, и надёжность поставок.
Он добавил, что никто искусственно не торопит процесс и никакой спешки на последней встрече в Пекине не было. При этом спецпредставитель подчеркнул, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Ранее глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что Астана и Москва обсуждают возможный запуск газопровода через республику в Китай.