На АЭС «Фукусима-1» возобновили сброс воды

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки на АЭС «Фукусима-1», что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения раскаленных фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая затем вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением и собирается. Воду очищают, вновь используют для охлаждения и частично накапливают в баках на территории станции.