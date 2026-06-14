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Додик назвал мудрым решение Путина не наносить масштабные удары по Украине

Президент РФ Владимир Путин поступает мудро, не допуская масштабных ударов по Украине, которые привели бы к многочисленным жертвам среди мирного населения. Об этом в субботу, 13 июня, заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Президент РФ Владимир Путин поступает мудро, не допуская масштабных ударов по Украине, которые привели бы к многочисленным жертвам среди мирного населения. Об этом в субботу, 13 июня, заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

— Я думаю, президент Путин проявил большую мудрость в том, что он не допускает масштабных ударов, которые повлекли бы гибель многих мирных жителей. И в том, что спецоперация ведется с огромным вниманием к защите гражданского населения, — отметил политик.

Додик заметил, что слышатся призывы отвечать жестче, но Россия преследует стратегическую цель — минимизировать страдания мирных жителей, поэтому заранее предупреждает об ударах по объектам. Он также обратил внимание на игнорирование Западом удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске, где погиб 21 мирный житель, и заявил, что если бы подобное случилось в польском или украинском городе, западная пропаганда развернулась бы на месяцы, говорится в материале.

Ранее российский лидер во время совещания с членами правительства, в очередной раз комментируя удар ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил, что противники не гнушаются терактами против невинных детей.