Додик заметил, что слышатся призывы отвечать жестче, но Россия преследует стратегическую цель — минимизировать страдания мирных жителей, поэтому заранее предупреждает об ударах по объектам. Он также обратил внимание на игнорирование Западом удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске, где погиб 21 мирный житель, и заявил, что если бы подобное случилось в польском или украинском городе, западная пропаганда развернулась бы на месяцы, говорится в материале.