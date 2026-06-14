Навроцкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за названия подразделения ВСУ

В ответ президент Польши инициировал процедуру лишения украинского лидера ордена Белого Орла, вручённого предыдущим главой государства Анджеем Дудой в 2023 году. Однако Навроцкий дал понять, что может пересмотреть это решение, если Киев переименует скандальное подразделение.