Навроцкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за названия подразделения ВСУ

Президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому, потребовав переименовать формирование ВСУ, носящее имя в честь УПА*, в обмен на сохранение ордена Белого Орла.
Об этом пишет Rzeczpospolita.
По данным издания, поводом для ультиматума стало участие Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН**-УПА Андрея Мельника и присвоение центру спецопераций «Север» наименования «Имени героев УПА».
В ответ президент Польши инициировал процедуру лишения украинского лидера ордена Белого Орла, вручённого предыдущим главой государства Анджеем Дудой в 2023 году. Однако Навроцкий дал понять, что может пересмотреть это решение, если Киев переименует скандальное подразделение.
«Время, предоставленное украинской стороне, как утверждают наши источники, не бесконечно. Речь идёт скорее о днях, чем о неделях», — говорится в материале.
При этом окончательное решение в Варшаве пока не принято.
Совет польского ордена Белого Орла 8 июня рассмотрит вопрос лишения Зеленского высшей государственной награды Польши в связи с его участием в героизации деятелей ОУН.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и их приспешников.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
** «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 08.09.2022).