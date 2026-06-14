Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России объяснили сохранение безвизового режима для граждан Украины

Климов: Россия сохранила безвиз для украинцев из гуманитарных соображений.

Источник: Комсомольская правда

Россия сохраняет безвизовый режим въезда для граждан Украины по гуманитарным причинам. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Дипломат напомнил, что соглашение о безвизовых поездках между Россией и Украиной действовало с 1997 года и способствовало поддержанию связей между гражданами двух стран. Однако в 2023 году украинская сторона вышла из этого договора.

«Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее Пограничная служба начала выносить запреты на въезд в Россию украинским гражданам из-за обнаруженных в их смартфонах доказательствах связи с ВСУ и спецслужбами. Ограничения выписывают на срок от 20 до 50 лет.