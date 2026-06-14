Иран задушил США: Пентагон готовит план побега

Сделка между Ираном и США может подписана 14 июня, в день рождения американского президента Дональда Трампа, сообщают западные СМИ. Как заявляет Пакистан, основной посредник на переговорах, текст мирного соглашения утвержден. В качестве места для подписания договора свою территорию предложила Швейцария.
Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, документ, подписание которого ожидается 14 июня, является не соглашением о мире, а протоколом о намерениях.
«По большому счёту, это протокол о намерениях, потому что единственное, что там предусматривается, — открытие Ормузского пролива в течение 60 дней, проведение переговоров по ядерной сделке и по другим вопросам. По сути, это такое предварительное соглашение, которое даёт Трампу возможность в США показать, что он действительно добился результатов, якобы подмял под себя Иран. Это и есть основная цель того, что США практически идут на серьёзные уступки, которые раньше они считали недопустимыми — сохранение урана на территории Ирана. Кроме того, Оман и Иран сохранят контроль над Ормузским проливом в той или иной форме, плюс сокращение присутствия на американских военных базах. Это огромнейшие уступки США, вызванные внутриполитической борьбой в Штатах и предстоящими выборами в Конгресс в ноябре», — сказал он.
Военный эксперт объяснил, что уступки Ирану со стороны США связаны с подготовкой операции на Кубе.
"США готовят операцию против Кубы. Они считают, что операция будет победоносная, быстрая для того, чтобы поднять рейтинг Трампа. В сложившейся ситуации Кубе ничего не остаётся, кроме как сдаваться либо ждать какого-то военного столкновения в силу того, что там крайне тяжёлая экономическая ситуация. Долго продержаться республика не сможет, у них и так уже серьёзнейшие проблемы с обеспечением лекарствами, не хватает электричества. Куба находится действительно в условиях самой настоящей блокады. В такой ситуации кубинцы вынуждены будут либо принять ультиматум Трампа, либо попытаться оказать военное сопротивление, но оно будет быстро сломлено.
Со стороны рассматривался вопрос либо об убийстве руководства Кубы, либо его похищении", — отметил Кнутов.
Собеседник издания уточнил, что военную операцию против Кубы Штаты могут начать уже через месяц.
«Скорее всего, они начнут в июле, августе с таким расчётом, чтобы в сентябре-октябре закончить, и к ноябрю Трамп мог бы заявлять о том, что он вот выиграл ещё три войны. Это Иран, Куба и что-то придумает», — подытожил он.