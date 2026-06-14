Иран задушил США: Пентагон готовит план побега

«По большому счёту, это протокол о намерениях, потому что единственное, что там предусматривается, — открытие Ормузского пролива в течение 60 дней, проведение переговоров по ядерной сделке и по другим вопросам. По сути, это такое предварительное соглашение, которое даёт Трампу возможность в США показать, что он действительно добился результатов, якобы подмял под себя Иран. Это и есть основная цель того, что США практически идут на серьёзные уступки, которые раньше они считали недопустимыми — сохранение урана на территории Ирана. Кроме того, Оман и Иран сохранят контроль над Ормузским проливом в той или иной форме, плюс сокращение присутствия на американских военных базах. Это огромнейшие уступки США, вызванные внутриполитической борьбой в Штатах и предстоящими выборами в Конгресс в ноябре», — сказал он.