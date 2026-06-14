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МИД России предупредил об ответе на возможное изъятие дипсобственности в Польше

Россия примет болезненные меры в ответ на изъятие ее дипломатической недвижимости в Польше, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

Россия примет болезненные меры в ответ на изъятие ее дипломатической недвижимости в Польше, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

«Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства РФ в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры», — сказал господин Климов «РИА Новости».

Генконсульство России в Гданьске приостановило работу по решению властей Польши в декабре 2025 года. Здание находится в российской государственной собственности в бессрочном и безвозмездном пользовании.