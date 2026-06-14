Секретное оружие Трампа: «дискобомбулятор» жужжит и обещает расправу

Трамп не впервые упоминает «дискобомбулятор» — в январе 2026 года он уже рассказывал о нем в интервью New York Post. Тогда он утверждал, что оружие способно делать вражескую технику неработоспособной. «Они нажимали кнопки, и ничего не работало», — заявил президент, комментируя операцию в Каракасе. При этом он подчеркнул, что не имеет права раскрывать подробности: «Мне нельзя о нем говорить».