Секретное оружие Трампа: «дискобомбулятор» жужжит и обещает расправу

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении применить против своих оппонентов таинственное оружие под названием «дискобомбулятор». Соответствующее предупреждение он опубликовал в своей соцсети Truth Social, сопроводив его иллюстрацией.
«Вас дискобомбулируют», — гласит подпись под картинкой, на которой американский лидер изображен в роли верховного главнокомандующего. На заднем плане виден авианосец, корабли под флагом США и истребители. Президент наблюдает за ними через бинокль.
По словам главы Белого дома, эта загадочная разработка американских военных издает характерный жужжащий звук при активации. Трамп также утверждает, что «дискобомбулятор» якобы использовался при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Само название для оружия, как признался президент, является его личным изобретением.
Трамп не впервые упоминает «дискобомбулятор» — в январе 2026 года он уже рассказывал о нем в интервью New York Post. Тогда он утверждал, что оружие способно делать вражескую технику неработоспособной. «Они нажимали кнопки, и ничего не работало», — заявил президент, комментируя операцию в Каракасе. При этом он подчеркнул, что не имеет права раскрывать подробности: «Мне нельзя о нем говорить».
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