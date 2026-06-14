Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

По словам премьера, Венгрия дала согласие на запуск первой переговорной сессии между Украиной и ЕС, которая запланирована на 15 июня.
При этом Мадьяр указал на то, что начало переговоров является лишь начальной стадией длительного и сложного процесса, который может затянуться на долгие годы.
В качестве примера он привел ситуацию с Черногорией, начавшей переговоры о вступлении в ЕС еще в 2012 году, которые до сих пор ни к чему не привели.
Ранее также стало известно, что Венгрия и Украина подписали соглашение, касающееся прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
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