Berliner Zeitung: в Берлине пытаются изменить советские памятники ради выгоды

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Власти Берлина хотят изменить облик советских памятников, посвященных памяти о Великой Отечественной Войне, ради политической выгоды. Об этом 12 июня сообщила газета Berliner Zeitung.
Как отметило издание, Социал-демократическая партия и партия «Зеленых» выступили в палате Берлина с предложением дополнить мемориалы в Трептовском парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде информационными стендами с осуждением Иосифа Сталина.
Подобная инициатива вызвала волну критики в России и Белоруссии. Газета подчеркнула, что многие увидели в этом попытку изменить первоначальный смысл памятников.
12 июня посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, выступая на приеме в посольстве в Берлине по случаю Дня России, назвал недопустимыми и кощунственными разрушения памятников советским воинам и запрет символов Победы в попытках стереть память о ней.