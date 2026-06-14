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Berliner Zeitung: в Берлине пытаются изменить советские памятники ради выгоды

Социал-демократическая партия и партия «Зеленых» выступили с предложением дополнить мемориалы в Трептовском парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде информационными стендами с осуждением Иосифа Сталина.

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Власти Берлина хотят изменить облик советских памятников, посвященных памяти о Великой Отечественной Войне, ради политической выгоды. Об этом 12 июня сообщила газета Berliner Zeitung.

Как отметило издание, Социал-демократическая партия и партия «Зеленых» выступили в палате Берлина с предложением дополнить мемориалы в Трептовском парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде информационными стендами с осуждением Иосифа Сталина.

Подобная инициатива вызвала волну критики в России и Белоруссии. Газета подчеркнула, что многие увидели в этом попытку изменить первоначальный смысл памятников.

12 июня посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, выступая на приеме в посольстве в Берлине по случаю Дня России, назвал недопустимыми и кощунственными разрушения памятников советским воинам и запрет символов Победы в попытках стереть память о ней.

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