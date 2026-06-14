Врач Каландия: употребление немытых ягод может привести к заражению паразитами

Употребление немытых ягод может привести не только к расстройству пищеварения, но и к развитию серьёзных инфекционных и паразитарных заболеваний, рассказал в беседе с RT терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия.
«На поверхности ягод могут находиться бактерии, яйца паразитов и другие микроорганизмы, способные вызывать различные заболевания. Среди наиболее распространённых рисков — заражение кишечной палочкой, сальмонеллёзом и гельминтозом. Среди гельминтозов нередко встречается аскаридоз, которым также можно заразиться через плохо вымытые продукты. Стоит отметить, что дети заражаются им намного чаще, чем взрослые», — предупредил врач.
По его словам, при появлении признаков кишечной инфекции или паразитарного заболевания важно своевременно обратиться за медицинской помощью.
«Самостоятельное лечение может затруднить диагностику и привести к развитию осложнений. Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется тщательно обрабатывать ягоды перед употреблением. Оптимальный вариант — предварительно замочить ягоды примерно на 20 минут, а затем тщательно промыть их под проточной водой в течение нескольких минут. Такая простая мера значительно снижает вероятность попадания в организм опасных микроорганизмов», — заключил терапевт.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала RT, что взрослому здоровому человеку можно употребить 300—400 г фруктов и 200—300 г ягод в день.