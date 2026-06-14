Врач Каландия: употребление немытых ягод может привести к заражению паразитами

«На поверхности ягод могут находиться бактерии, яйца паразитов и другие микроорганизмы, способные вызывать различные заболевания. Среди наиболее распространённых рисков — заражение кишечной палочкой, сальмонеллёзом и гельминтозом. Среди гельминтозов нередко встречается аскаридоз, которым также можно заразиться через плохо вымытые продукты. Стоит отметить, что дети заражаются им намного чаще, чем взрослые», — предупредил врач.