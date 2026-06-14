Бойцы группировки «Центр» создали памятник погибшим сослуживцам

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» разработали, собственноручно изготовили и открыли памятник сослуживцам, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Данный мемориал был создан исключительно силами военнослужащих полка. 3D-модель спроектировал младший сержант Евгений Одушев, а полковой священник отец Василий возвел его своими руками из камня», — говорится в сообщении.
Заместитель командира полка по военно-политической работе Андрей Подрезов рассказал, что идею памятника предложили знакомые из Ростовской области, которые и помогли с доставкой восьмитонного камня. «Создать идею памятника из камня. Казалось бы, что можно сделать из камня: воин, выходящий и встающий на защиту Отечества. Здесь нужна была компьютерная графика, и я уже говорил сегодня про нашего солдата Евгения Одушева, который создал образ, создал площадку, от которой мы начали отталкиваться. Было много идей, но остановились на солдате с автоматом, защищающем свою землю», — сказал Подрезов.
В ходе церемонии открытия заместитель командующего группировкой генерал-лейтенант Кирилл Кулаков отметил символичность места, где установлен памятник — напротив монумента воинам, освобождавшим Донбасс в годы Великой Отечественной войны. После приветственного слова состоялось награждение особо отличившихся военнослужащих полка государственными и полковыми наградами. В завершение мероприятия военнослужащие, представители командования и местной администрации возложили к памятнику цветы и венки, а парадный расчет произвел серию выстрелов, почтив память павших при защите Родины.
«Эхо войны 1941−45 года у нас в душе всегда, и забыть — значит предать. Мы не забываем про те годы и сейчас в ходе специальной военной операции продолжаем это правое дело наших предков», — подчеркнул Подрезов.