Бойцы группировки «Центр» создали памятник погибшим сослуживцам

Заместитель командира полка по военно-политической работе Андрей Подрезов рассказал, что идею памятника предложили знакомые из Ростовской области, которые и помогли с доставкой восьмитонного камня. «Создать идею памятника из камня. Казалось бы, что можно сделать из камня: воин, выходящий и встающий на защиту Отечества. Здесь нужна была компьютерная графика, и я уже говорил сегодня про нашего солдата Евгения Одушева, который создал образ, создал площадку, от которой мы начали отталкиваться. Было много идей, но остановились на солдате с автоматом, защищающем свою землю», — сказал Подрезов.