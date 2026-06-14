ВСУ за сутки потеряли 25 блиндажей и укрытий от действий Южной группировки

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий Южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили в том числе 25 блиндажей и укрытий, 8 беспилотников и 2 роботизированные платформы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и БПЛА, 10 терминалов Starlink, 2 наземных робототехнических комплекса. Поражено 9 пунктов управления БПЛА, а также 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты восемь беспилотников противника», — сказал офицер.
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