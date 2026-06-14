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Власти США затрудняют работу Российского культурного центра

Головащенко: власти США затрудняют работу Российского культурного центра.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Власти США создают трудности в работе Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне, сказала в интервью РИА Новости глава РКЦ Ольга Головащенко.

«Мы продолжаем сталкиваться с трудностями, которые создает для нас американская администрация», — сказала Головащенко.

В качестве примера глава РКЦ привела отказ государственного департамента в апреле в согласовании ее поездки в Остин, штат Техас, на конференцию русистов CARTA, которую учреждение поддерживает.

«Мы лишены возможности посещать штаты, где проживает большинство наших соотечественников: Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Техас. Стараемся выходить из положения, устраивая онлайн встречи или приглашать их к себе на мероприятия в Вашингтон», — сказала Головащенко.

К 25-летию РКЦ, который открылся в декабре 1999 года, на двух языках издали книгу «Берингов мост», где рассказано о простых и сложных временах в работе центра, добавила Головащенко.

«В ней подробно рассказано о народной дипломатии в контексте российско-американских отношений, предпосылках к открытию центра и детально раскрыто разнообразие направлений нашей деятельности с 1999 года», — сказала она.

РКЦ является частью дипломатической миссии России в США и представительством Россотрудничества в Штатах.

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