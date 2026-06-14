ВСУ потеряли 97 БПЛА в зоне ответственности группировки «Восток»

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск ВС РФ уничтожили 97 беспилотников самолетного типа и 4 терминала Starlink ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, 4 станции спутниковой связи Starlink и 97 БПЛА самолетного типа», — сказал Герасимов.
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