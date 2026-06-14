Саперы «Севера» ежедневно обезвреживают до 50 предметов в курском приграничье

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 92-го саперного полка группировки «Север» в ходе разминирования сельхозугодий под Курском каждый день уничтожают от 10 до 50 взрывоопасных предметов. Об этом в видео, предоставленном Минобороны России, сообщил командир отделения с позывным Сокол.
«Ежедневно уничтожаются от 10 до 50 взрывоопасных предметов», — рассказал военнослужащий.
В Минобороны указали, что в ходе обследования территорий выявляются сбросы с беспилотных летательных аппаратов, артиллерийские снаряды и самодельные суббоеприпасы. В зависимости от степени угрозы взрывоопасные предметы уничтожаются на месте или вывозятся на специально оборудованный полигон. Большинство обнаруженных мин уничтожается на месте с помощью накладных зарядов, так как ВСУ установили мины, которые невозможно извлечь. Для обеспечения безопасности саперов при проведении разминирования развернуты посты радиоэлектронной борьбы, и организовано воздушное наблюдение.
В оборонном ведомстве отметили, что благодаря слаженным действиям саперов удалось очистить территорию от смертоносных находок, снизив риски для местного населения и обеспечив безопасное перемещение российских подразделений. По данным Минобороны, местные жители очень часто находят опасные «подарки» от ВСУ — оставшиеся схроны, неразорвавшиеся боеприпасы, сбитые дроны-камикадзе — в непосредственной близости от своих жилищ, сельскохозяйственных объектов и мест общего пользования.