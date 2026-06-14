Саперы «Севера» ежедневно обезвреживают до 50 предметов в курском приграничье

В Минобороны указали, что в ходе обследования территорий выявляются сбросы с беспилотных летательных аппаратов, артиллерийские снаряды и самодельные суббоеприпасы. В зависимости от степени угрозы взрывоопасные предметы уничтожаются на месте или вывозятся на специально оборудованный полигон. Большинство обнаруженных мин уничтожается на месте с помощью накладных зарядов, так как ВСУ установили мины, которые невозможно извлечь. Для обеспечения безопасности саперов при проведении разминирования развернуты посты радиоэлектронной борьбы, и организовано воздушное наблюдение.