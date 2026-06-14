Танкисты «Запада» доставили питание штурмовикам с помощью БПЛА в ДНР

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Военнослужащие танкового полка группировки войск «Запад» доставили пищу с помощью БПЛА штурмовым подразделениям, которые ведут боевые действия на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие танкового полка группировки войск “Запад” организовали приготовление, упаковку в реторт-пакеты и доставку пищи с помощью БПЛА штурмовым подразделениям, которые ведут боевые действия на передовой на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — сказали в военном ведомстве.
Тыловое подразделение 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии организовало полный цикл изготовления и доставки горячего питания в реторт-пакетах, которые позволяют бойцам употребить горячую пищу без разведения огня. Готовая продукция доставляется до расчетов БПЛА с помощью наземных робототехнических комплексов. Затем продовольствие фасуется в малые объемы, закрепляется на дроны и сбрасывается непосредственно штурмовым группам.
В министерстве отметили, что четырехслойная упаковка выдерживает удар с высоты нескольких метров, что позволяет сбрасывать еду с квадрокоптеров. Компактная упаковка размещается во внутреннем кармане куртки полевого обмундирования, где содержимое разогревается теплом тела. Срок хранения продукции достигает двух лет в диапазоне температур от −50 до +50 градусов, что делает ее оптимальной для использования в полевых условиях.
В Минобороны подчеркнули, что подобная инициатива позволяет обеспечивать горячим питанием передовые подразделения без отвода сил с линии боевого соприкосновения-