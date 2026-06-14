Добавим, что Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России, уже прокомментировал возможную перестановку в своих соцсетях. По его словам, в случае увольнения у Каи Каллас появится больше времени для чтения книг, что могло бы пойти ей на пользу. Ранее, в январе этого года, австрийское издание eXXpress сообщало о структурном конфликте, когда Еврокомиссия лишила Каллас части полномочий в Средиземноморском регионе, создав новый директорат под своим прямым контролем.