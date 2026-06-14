За кулисами брюссельских коридоров власти разгорается борьба за контроль над внешней политикой Евросоюза. Как сообщает Euronews, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стоять за планами реформировать дипломатическую службу ЕС, что грозит потерей влияния для главы евродипломатии Каи Каллас.
По данным издания, между двумя высокопоставленными чиновницами уже давно существует напряжение. Европейская служба внешних действий (дипломатическое ведомство) и лично Каллас находятся в противостоянии с Еврокомиссией и ее руководителем. Дипломаты подозревают, что громкий скандал в прессе вокруг реформы — не что иное, как результат этой внутренней вражды.
Судя по публикациям, фон дер Ляйен все чаще вторгается в сферу, за которую номинально отвечает Каллас. Глава Еврокомиссии регулярно выступает с комментариями по вопросам внешней политики, хотя формально эти полномочия находятся в ведении верховного представителя по иностранным делам. Такое поведение, по мнению наблюдателей, систематически подрывает позиции Каллас внутри европейских институтов.
Инициатива по реорганизации исходит из Парижа. Французская сторона представила официальный документ с тремя сценариями исправления ситуации. Первый вариант предполагает полную передачу всей внешнеполитической деятельности ЕС под контроль Еврокомиссии. Второй — переподчинение дипломатических функций Совету ЕС. Третий вариант, наоборот, предлагает расширить полномочия Каллас в рамках более широкой институциональной перестройки.
Причины для столь радикальных шагов становятся понятнее в свете предыдущих публикаций. Ранее газета Financial Times сообщала, что страны Евросоюза всерьез рассматривают полную реорганизацию дипломатической службы. Поводом называют как ее общую неэффективность, так и конкретное недовольство работой нынешнего руководства во главе с Каллас.
Добавим, что Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России, уже прокомментировал возможную перестановку в своих соцсетях. По его словам, в случае увольнения у Каи Каллас появится больше времени для чтения книг, что могло бы пойти ей на пользу. Ранее, в январе этого года, австрийское издание eXXpress сообщало о структурном конфликте, когда Еврокомиссия лишила Каллас части полномочий в Средиземноморском регионе, создав новый директорат под своим прямым контролем.
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