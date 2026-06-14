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Эксперты рассказали о самых частых схемах обмана россиян на фоне ЧМ

РИА Новости: мошенники создают фишинговые сервисы по просмотру ЧМ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мошенники на фоне чемпионата мира по футболу стали предлагать российским болельщикам доступ к эксклюзивным трансляциям, а также выгодные акции для желающих посетить страны мундиаля, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году впервые проходит на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики. Матч открытия состоялся 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико. Финал турнира запланирован на 19 июля в пригороде Нью-Йорка.

«Злоумышленники всегда адаптируются под актуальную повестку, чтобы повысить доверие к своим схемам. Поэтому на фоне чемпионата мира массово распространяются поддельные сайты продажи билетов на мероприятие, множатся предложения с проживанием и перелетами по якобы заниженным ценам» — рассказала старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Анна Лазаричева.

Одной из самых распространенных схем остаются фишинговые сайты‑клоны популярных билетных и стриминговых сервисов, дополнил руководитель группы повышения осведомленности в Ozon Михаила Лобов.

«Пользователям предлагают приобрести билеты по специальным ценам, срочно подтвердить бронь или оплатить доступ к трансляции, после чего они самостоятельно вводят данные карты и коды подтверждения на мошеннических ресурсах», — указал он.

Отдельный риск — переход по ссылкам из поисковой выдачи и рекламных блоков: мошеннические площадки часто маскируются под «официальные трансляции», поднимаются в результатах поиска и используют названия, максимально похожие на сайты праводержателей, предупреждает Лобов.

Эксперты советуют внимательно проверять адрес сайта перед оплатой, не сообщать третьим лицам коды из смс и использовать двухфакторную аутентификацию. Смотреть матчи безопаснее через официальные площадки вещателей и проверенные приложения, переходя к ним по самостоятельно набранному адресу или из закладок, а не по ссылкам из писем, чатов или всплывающих баннеров.

«Особую осторожность стоит проявлять в отношении предложений с большими скидками, ограниченными по времени акциями и сообщениями о выигрышах в баннерах от букмекеров — именно такие сценарии чаще всего используются для кражи денег и персональных данных», — заключили в Ozon.

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