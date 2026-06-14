Эксперты рассказали о самых частых схемах обмана россиян на фоне ЧМ

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мошенники на фоне чемпионата мира по футболу стали предлагать российским болельщикам доступ к эксклюзивным трансляциям, а также выгодные акции для желающих посетить страны мундиаля, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
«Злоумышленники всегда адаптируются под актуальную повестку, чтобы повысить доверие к своим схемам. Поэтому на фоне чемпионата мира массово распространяются поддельные сайты продажи билетов на мероприятие, множатся предложения с проживанием и перелетами по якобы заниженным ценам» — рассказала старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Анна Лазаричева.
Одной из самых распространенных схем остаются фишинговые сайты‑клоны популярных билетных и стриминговых сервисов, дополнил руководитель группы повышения осведомленности в Ozon Михаила Лобов.
«Пользователям предлагают приобрести билеты по специальным ценам, срочно подтвердить бронь или оплатить доступ к трансляции, после чего они самостоятельно вводят данные карты и коды подтверждения на мошеннических ресурсах», — указал он.
Отдельный риск — переход по ссылкам из поисковой выдачи и рекламных блоков: мошеннические площадки часто маскируются под «официальные трансляции», поднимаются в результатах поиска и используют названия, максимально похожие на сайты праводержателей, предупреждает Лобов.
Эксперты советуют внимательно проверять адрес сайта перед оплатой, не сообщать третьим лицам коды из смс и использовать двухфакторную аутентификацию. Смотреть матчи безопаснее через официальные площадки вещателей и проверенные приложения, переходя к ним по самостоятельно набранному адресу или из закладок, а не по ссылкам из писем, чатов или всплывающих баннеров.
«Особую осторожность стоит проявлять в отношении предложений с большими скидками, ограниченными по времени акциями и сообщениями о выигрышах в баннерах от букмекеров — именно такие сценарии чаще всего используются для кражи денег и персональных данных», — заключили в Ozon.