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Группировка «Запад» за сутки уничтожила 51 пункт управления БПЛА ВСУ

Бойцы ВС РФ также ликвидировали 17 роботизированных платформ противника.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили 51 пункт управления БПЛА, станцию спутниковой связи Starlink, 17 роботизированных платформ и 7 складов боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Вскрыты и уничтожены станция спутниковой связи Starlink, 51 пункт управления БПЛА, 17 наземных робототехнических комплексов и 7 полевых складов боеприпасов противника», — сказал офицер.

Также, по словам Бигмы, общевойсковыми подразделениями группировки, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены боевая машина пехоты БМП-1, боевые бронированные машины MaxxPro и HMMWV производства США, 16 автомобилей, боевая машина РСЗО «Партизан», САУ AS-90, САУ «Богдана», артиллерийское орудие Д-30 и миномет ВСУ.

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