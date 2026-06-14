Группировка «Запад» за сутки уничтожила 51 пункт управления БПЛА ВСУ

«Вскрыты и уничтожены станция спутниковой связи Starlink, 51 пункт управления БПЛА, 17 наземных робототехнических комплексов и 7 полевых складов боеприпасов противника», — сказал офицер.
Также, по словам Бигмы, общевойсковыми подразделениями группировки, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены боевая машина пехоты БМП-1, боевые бронированные машины MaxxPro и HMMWV производства США, 16 автомобилей, боевая машина РСЗО «Партизан», САУ AS-90, САУ «Богдана», артиллерийское орудие Д-30 и миномет ВСУ.
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