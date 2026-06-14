Дифференцированную семейную ипотеку введут с 1 июля, считают в Госдуме

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.
«Я рассчитываю, что с 1 июля такая дифференциация будет введена. По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают», — сказал Аксаков.
По его словам, параметры семейной ипотеки зависят от правительства.
«Оно определяет правила. Я участвовал в дискуссиях по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке… Но дискуссии продолжаются, они даже немного затянулись с моей точки зрения», — добавил депутат.