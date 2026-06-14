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Дифференцированную семейную ипотеку введут с 1 июля, считают в Госдуме

Аксаков считает, что дифференцированную семейную ипотеку введут с 1 июля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

Минфин и Минстрой РФ до 1 июля должны проработать предложения о введении дифференцированной по количеству детей ставки по семейной ипотеке, сообщало в конце марта правительство.

«Я рассчитываю, что с 1 июля такая дифференциация будет введена. По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают», — сказал Аксаков.

По его словам, параметры семейной ипотеки зависят от правительства.

«Оно определяет правила. Я участвовал в дискуссиях по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке… Но дискуссии продолжаются, они даже немного затянулись с моей точки зрения», — добавил депутат.