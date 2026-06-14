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Экипаж танка ВС России сбил четыре дрона ВСУ и ушел от роя БПЛА

РИА Новости: экипаж танка ВС РФ сбил четыре дрона ВСУ и ушел от десяти БПЛА.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Экипажи российских танков на днепропетровском направлении ведут интенсивную боевую работу, выпуская до 50 снарядов в сутки по укрепленным позициям ВСУ, а во время одной из задач танкисты отразили массированную атаку беспилотников, сбив четыре дрона и уйдя от роя из десяти БПЛА, рассказал РИА Новости наводчик танка группировки войск «Центр» Фанил Нисапов.

По словам военнослужащего, танки регулярно работают с закрытых огневых позиций, поражая украинские укрепления и линии обороны на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

«Стреляем до 50 снарядов с танка. Отработали, развернулись и уехали», — рассказал собеседник агентства.

Нисапов отметил, что после выполнения огневой задачи экипажи оперативно покидают позицию, чтобы избежать ответного удара противника.

Украинские подразделения регулярно пытаются обнаружить и поразить российские танки как во время работы, так и на маршрутах отхода.

Дополнительную защиту бронемашинам обеспечивают противодронные конструкции на корпусе и башне. Экипажи активно используют стрельбу с закрытых позиций, что позволяет поражать цели вне прямой видимости противника.

Нисапов рассказал, что во время одной из последних задач ему и командиру пришлось отражать массированный налет украинских беспилотников. Экипаж выдвинулся для технической разведки, но оказался в зоне интенсивной активности дронов.

«Умудрились сбить четыре, но дальше уже не успевали. Приходилось убегать, прятаться в лесополосах», — рассказал военнослужащий.

По его оценке, за время выполнения задачи над экипажем действовало около десяти украинских беспилотников. Борьба с FPV-дронами зависит от дистанции и удачи, а после каждого отраженного налета приходит чувство облегчения, рассказал боец.

«Радость, конечно, преобладает: слава богу, мы целы, техника цела», — добавил Нисапов.

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