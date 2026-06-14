В Госдуме перечислили категории граждан, имеющих право на две пенсии

Две пенсии в России могут одновременно получать инвалиды вследствие военной травмы, участники боевых действий, чернобыльцы, космонавты и члены семей погибших военнослужащих, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Об этом Говырин рассказал РИА Новости.
Он пояснил, что инвалиды из-за военных травм могут сочетать государственную пенсию по инвалидности и страховую по старости.
Аналогичная норма действует для ветеранов Великой Отечественной войны с инвалидностью, а также для жителей блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда при установленной инвалидности.
Отдельно парламентарий выделил участников добровольческих формирований: если увечье получено при исполнении контракта, назначается пенсия по инвалидности по нормам военной травмы вместе со страховой по старости. Такое же право есть у граждан, получивших инвалидность во время СВО при содействии Вооружённым силам.
Две пенсии также предусмотрены для семей погибших военнослужащих и добровольцев. Родители и вдовы могут получать пенсию по потере кормильца вместе со своей пенсией по старости или инвалидности.
Кроме того, на двойные выплаты имеют право пострадавшие из-за чернобыльской катастрофы, семьи умерших космонавтов, а также сами космонавты и работники лётно-испытательного состава.
Ранее доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, гражданам с впервые установленной I группой инвалидности и тем, у кого появились иждивенцы, повысят выплаты в июле.