В Госдуме перечислили категории граждан, имеющих право на две пенсии

Отдельно парламентарий выделил участников добровольческих формирований: если увечье получено при исполнении контракта, назначается пенсия по инвалидности по нормам военной травмы вместе со страховой по старости. Такое же право есть у граждан, получивших инвалидность во время СВО при содействии Вооружённым силам.