В МИД КНДР заявили, что страна останется ядерным государством

В МИД КНДР заявили, что вопрос о возможном отказе от ядерного оружия закрыт навсегда, подтвердив тем самым статус страны как ядерной державы. В сообщении, опубликованном ЦТАК, подчеркивается, что любые попытки США и их союзников обвинить Пхеньян в нежелании денуклеаризовать Корейский полуостров не смогут повлиять на ситуацию.
Ранее Южная Корея и Соединенные Штаты подтвердили свое намерение двигаться к общей цели денуклеаризации полуострова. КНДР же считает, что поставки новых вооружений в Южную Корею и Японию, а также совместные учения с имитацией применения ядерного оружия, инициированные США, требуют от нее усиления собственной безопасности.
По мнению северокорейских властей, создание ядерного щита является естественной мерой для защиты от вмешательства и угроз со стороны внешних сил, обеспечения суверенитета и стабильности в регионе.
До этого в КНДР также испытали тактическую крылатую ракету, управляемую с помощью ИИ.