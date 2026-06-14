В МИД КНДР заявили, что страна останется ядерным государством

В МИД КНДР заявили, что вопрос о возможном отказе от ядерного оружия закрыт навсегда, подтвердив тем самым статус страны как ядерной державы. В сообщении, опубликованном ЦТАК, подчеркивается, что любые попытки США и их союзников обвинить Пхеньян в нежелании денуклеаризовать Корейский полуостров не смогут повлиять на ситуацию.