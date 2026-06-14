Дополнительным фактором в этом вопросе является рост напряженности между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Еврокомиссией, с другой.
Портал указывает, что фон дер Ляйен, по мнению ряда наблюдателей, уже вышла за рамки своих полномочий, всё чаще делая заявления по вопросам внешней политики, что дополнительно ослабляет позиции Каллас на посту главы евродипломатии.
Не удивительно, что некоторые подозревают, что громкий скандал, вызванный французской газетой, является не чем иным, как результатом внутриведомственных распрей.
Ранее Франция выступила с инициативой о реорганизации дипломатической службы ЕС. В соответствующем документе предлагаются три варианта: передача всей внешнеполитической деятельности Евросоюза под юрисдикцию ЕК, передача функций дипслужбы Совету ЕС либо расширение полномочий Каллас в рамках более широкой реформы.