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Летчик Сытник сказал, какие НЛО курсировали между Москвой и Будапештом

В обнародованных Пентагоном секретных материалах содержится информация о полетах НЛО между Москвой и Будапештом. В эксклюзивном комментарии aif.ru летчик Юрий Сытник объяснил, какие это были аппараты.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон рассекретил рассказы очевидца о том, как в течение нескольких недель в 1956 году НЛО летали между Москвой и Будапештом. В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник объяснил, о каких «тарелках» идет речь в американских «секретных материалах».

«Это, скорее всего, автоматические аппараты, которые контролируют Землю. Речь может идти о некой цивилизации, которая держит такие планеты, подобные нашей, под постоянным контролем для, может быть, продолжения жизни. На Земле условия хорошие для организмов, есть разумные, и это не только люди, а, например, дельфины, есть разнообразные флора и фауна. Возможно, что это могут аппараты со своего рода искусственным интеллектом, которые оставили цивилизации, населявшие Землю до нас», — сказал он.

По словам Сытника, подобные документы со свидетельствами об НЛО есть и в других странах.

«Думаю, что их очень много, и не только у американцев, и у европейцев, и в России есть, и в Китае. Но всеми этими вопросами занимаются специальные службы, а они все это не раскрывают, потому что это связано, в том числе, с современными технологиями», — добавил собеседник издания.

Пентагон продолжает размещать на своем сайте пакеты документов, раскрывающих данные об НЛО. Ранее были опубликованы подборки со свидетельствами очевидцев, которые наблюдали в 1960-х существ небольшого роста.

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