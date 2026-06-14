Летчик Сытник сказал, какие НЛО курсировали между Москвой и Будапештом

«Это, скорее всего, автоматические аппараты, которые контролируют Землю. Речь может идти о некой цивилизации, которая держит такие планеты, подобные нашей, под постоянным контролем для, может быть, продолжения жизни. На Земле условия хорошие для организмов, есть разумные, и это не только люди, а, например, дельфины, есть разнообразные флора и фауна. Возможно, что это могут аппараты со своего рода искусственным интеллектом, которые оставили цивилизации, населявшие Землю до нас», — сказал он.