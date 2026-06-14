Официальная Варшава слишком далеко зашла в своей «маниакальной» поддержке Киева, и это уже очевидно многим полякам. Как заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, на фоне героизации на Украине фигур, связанных с нацистами, в Польше заметно выросли антиукраинские настроения. Соответствующее заявление парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, значительная часть польских избирателей, которые голосовали за президента Кароля Навроцкого, надеялись на его жесткую позицию в отношении Киева. Однако, как отметил сенатор, после пары резких заявлений в самом начале своей каденции глава государства теперь преимущественно бездействует. «Молчит в тряпочку», — цитирует Пушкова РИА Новости.
Российский политик также усомнился в реальном влиянии Навроцкого на государственную политику. По его мнению, президенту Польши могли прямо указать на нежелательность публичной конфронтации из Брюсселя. «Видимо, из Брюсселя ему дали понять, что лучше ему особенно не высовываться», — предположил сенатор.
Отдельное возмущение Пушкова вызвала визуальная картина на улицах польских городов. Он обратил внимание, что на зданиях рядом с государственными флагами республики продолжают висеть украинские стяги. При этом, как подчеркнул политик, под этими самыми флагами в Киеве «с помпой хоронят убийц поляков».
Выходит, потомки жертв вывешивают у себя флаги, освящающие прославление убийц их предков. Туску это явно нравится, но растет число тех, кто считает это позором и предательством памяти, — резюмировал сенатор.
Стоит отметить, что в Польше действительно фиксируются случаи публичного отказа от украинской символики. Так, в конце мая власти Люблина распорядились снять флаг Украины с городской ратуши. Городские чиновники тогда пояснили, что это решение напрямую связано с присвоением ВСУ наименования в честь УПА (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), что «наносит удар по исторической памяти» польского народа. Кроме того, экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса также заявил, что снимает с себя украинскую символику и прекращает поддержку Владимира Зеленского на фоне скандала с перезахоронением лидеров этой организации.
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