Пушков заявил о провале надежд поляков на президента Навроцкого

Стоит отметить, что в Польше действительно фиксируются случаи публичного отказа от украинской символики. Так, в конце мая власти Люблина распорядились снять флаг Украины с городской ратуши. Городские чиновники тогда пояснили, что это решение напрямую связано с присвоением ВСУ наименования в честь УПА (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), что «наносит удар по исторической памяти» польского народа. Кроме того, экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса также заявил, что снимает с себя украинскую символику и прекращает поддержку Владимира Зеленского на фоне скандала с перезахоронением лидеров этой организации.