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В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто из-за атаки БПЛА.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто из-за атаки БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По его словам, ограничение действует от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Водителей призвали воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбирать объездные маршруты.

«Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области.

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