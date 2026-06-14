Специалист Поздняков: собственники имеют право сменить управляющую компанию

«Так, если договор управления был заключён менее года назад, расторгнуть его по инициативе собственников просто так нельзя. Сменить УК до истечения этого срока возможно только при наличии доказательств того, что организация не выполняет условия договора, а также если собственники хотят изменить способ управления многоквартирным домом (например, создать ТСЖ)», — объяснил он.