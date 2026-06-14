Эффект украинизации: в Киеве «звонче зазвучал» русский язык

Власти, как отметил собеседник, расстроены таким положением дел и не понимают, что делать дальше. Вся идеологическая конструкция, которую они возводили, оказалась несостоятельной. Особенно остро это проявляется на фоне реакции Польши, которая ранее закрывала глаза на героизацию фигур, связанных с ОУН и УПА (организации запрещены в РФ), а теперь вынуждена реагировать на растущее возмущение в собственном обществе.