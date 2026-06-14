После десятилетия насильственной украинизации население страны, вопреки ожиданиям властей, стало чаще говорить на русском языке. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» выразил политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По словам политика, киевские власти пытаются разорвать неразрывную цепь исторических событий, которые уже произошло и не подлежат изменению. Однако у режима это плохо получается — как с декоммунизацией, так и с языковой политикой.
«Как-то их очень сильно беспокоит, что на самом деле после 10 лет насильственной украинизации на Украине по-русски говорить начали больше и русский язык как-то звучит в Киеве все звонче», — подчеркнул Килинкаров.
Экс-депутат констатировал провал идеологической основы, закладываемой Киевом последние годы. Бандеровская идеология и украинизация, по его словам, не работают, а бандеризация вызывает все больший протест, в том числе на Западе, особенно в Польше.
Власти, как отметил собеседник, расстроены таким положением дел и не понимают, что делать дальше. Вся идеологическая конструкция, которую они возводили, оказалась несостоятельной. Особенно остро это проявляется на фоне реакции Польши, которая ранее закрывала глаза на героизацию фигур, связанных с ОУН и УПА (организации запрещены в РФ), а теперь вынуждена реагировать на растущее возмущение в собственном обществе.
В дополнение к этому, как заметил Килинкаров, украинизация буксует еще и по демографическим причинам. На Украине остается преимущественно русскоязычное население, тогда как «украиноязычные патриоты», по его выражению, массово бегут из страны.
Стоит отметить, что обеспокоенность Киева действительно имеет основания. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская ранее признала, что жители страны при любой возможности переходят на русский язык, используя его всегда, когда это не запрещено законом. А российский политолог Андрей Золотарёв в марте этого года назвал русский язык на Украине «языком доверительного общения», а украинский — «языком официоза и показухи», качество контента на котором оставляет желать лучшего.
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