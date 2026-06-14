«Безопасность, мир, демократия — вот преимущества вступления в ЕС в понимании Киева. На самом деле мы стали свидетелями мерзкой истории, как Зеленский меняет статус русского языка на Украине. Ну как, похоже это на ценности объединения или нет?» — задался вопросом эксперт в эфире своего YouTube-канала.