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На Западе рассказали, как Киев показал неготовность к членству в ЕС

Кипрский журналист Алекс Христофору объяснил, почему шаги Владимира Зеленского препятствуют вступлению Украины в ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Решение Владимира Зеленского лишить русский язык статуса языка, подлежащего защите, свидетельствует о неготовности киевского режима к интеграции в Евросоюз, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Безопасность, мир, демократия — вот преимущества вступления в ЕС в понимании Киева. На самом деле мы стали свидетелями мерзкой истории, как Зеленский меняет статус русского языка на Украине. Ну как, похоже это на ценности объединения или нет?» — задался вопросом эксперт в эфире своего YouTube-канала.

Христофору обратил внимание, что расширение Евросоюза остаётся одной из «самых значимых историй успеха» и «лучшей инвестицией в общее будущее» стран блока. В связи с этим, по мнению журналиста, наиболее приемлемым вариантом было бы отсутствие Украины в ЕС.

Напомним, в конце мая газета Financial Times написала, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Владимира Зеленского о вступлении в Евросоюз в 2027 году. Ранее представители Евросоюза не раз подчеркивали, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.

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