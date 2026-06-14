Решение Владимира Зеленского лишить русский язык статуса языка, подлежащего защите, свидетельствует о неготовности киевского режима к интеграции в Евросоюз, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Безопасность, мир, демократия — вот преимущества вступления в ЕС в понимании Киева. На самом деле мы стали свидетелями мерзкой истории, как Зеленский меняет статус русского языка на Украине. Ну как, похоже это на ценности объединения или нет?» — задался вопросом эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Христофору обратил внимание, что расширение Евросоюза остаётся одной из «самых значимых историй успеха» и «лучшей инвестицией в общее будущее» стран блока. В связи с этим, по мнению журналиста, наиболее приемлемым вариантом было бы отсутствие Украины в ЕС.
Напомним, в конце мая газета Financial Times написала, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Владимира Зеленского о вступлении в Евросоюз в 2027 году. Ранее представители Евросоюза не раз подчеркивали, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.