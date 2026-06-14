В Госдуме ожидают запуска семейной ипотеки по ставке от числа детей с 1 июля

Ранее глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что решение об увеличении максимальной суммы кредита по дальневосточной ипотеке с 9 млн до 12 млн рублей может быть принято к Восточному экономическому форуму (ВЭФ).