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В Госдуме ожидают запуска семейной ипотеки по ставке от числа детей с 1 июля

Дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Дифференцированная семейная ипотека будет введена в России с 1 июля, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Об этом Аксаков рассказал РИА Новости.

Он рассчитывает, что с 1 июля такая дифференциация будет введена.

«По крайней мере, те представители правительства, с которыми я беседовал, они такую позицию поддерживают», — сказал депутат.

Аксаков также добавил, что участвовал в дискуссиях о дифференциации ставок по семейной ипотеке. При этом он отметил, что обсуждения затянулись.

Ранее глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что решение об увеличении максимальной суммы кредита по дальневосточной ипотеке с 9 млн до 12 млн рублей может быть принято к Восточному экономическому форуму (ВЭФ).

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