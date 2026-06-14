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Fox News: Иран согласился не взимать плату в Ормузском проливе

Тегеран дал согласие не взимать плату с судов в Ормузском проливе в рамках достигнутой с американской стороной договоренности об урегулировании.

Источник: Reuters

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на информированный источник.

«Иран откроет стратегический пролив, где не будет взиматься плата», — говорится в сообщении.

Как заявил Fox News высокопоставленный представитель американской администрации, в случае подписания сделки США снимут блокаду одновременно с открытием пролива иранской стороной, после чего начнется процесс разминирования.

Ранее глава иранской дипломатии Аббас Аракчи заявил, что Иран и Оман в ближайшее время опубликуют совместное заявление относительно управления судоходством в Ормузском проливе. По его словам, взимания пошлин не будет, однако предполагается брать плату за оказание услуг.

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