«Трамп нас подставил!»: в Израиле взорвались гневом из-за сделки с Ираном

«Это плохое соглашение. Никто им не доволен», — пожаловался изданию один из чиновников. По его словам, американская сторона прекрасно осознает, что документ не устраивает Израиль и напрямую вредит его национальным интересам. Другой собеседник портала назвал соглашение провальным, подчеркнув, что Трамп при его подготовке попросту проигнорировал позицию еврейского государства.