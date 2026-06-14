«Трамп нас подставил!»: в Израиле взорвались гневом из-за сделки с Ираном

Разъяренные израильские чиновники обвинили президента США Дональда Трампа в предательстве из-за анонсированного подписания американо-иранского соглашения. Как сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на высокопоставленные источники, в Тель-Авиве царит глубокое недовольство готовящейся сделкой.
«Это плохое соглашение. Никто им не доволен», — пожаловался изданию один из чиновников. По его словам, американская сторона прекрасно осознает, что документ не устраивает Израиль и напрямую вредит его национальным интересам. Другой собеседник портала назвал соглашение провальным, подчеркнув, что Трамп при его подготовке попросту проигнорировал позицию еврейского государства.
Эмоциональную точку в разговоре поставил один из высокопоставленных израильтян, заявивший коротко и жестко: «Трамп нас подставил!».
Накануне американский лидер в своей соцсети Truth Social объявил, что подписание американо-иранского меморандума запланировано на воскресенье. В иранском МИД подтвердили, что документ может быть подписан в ближайшие дни, хотя и уточнили: «не завтра».
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже раскрыл часть содержания готовящегося документа. По его словам, меморандум о взаимопонимании затрагивает вопросы судоходства, послевоенное восстановление и экономическое развитие Ирана. Кроме того, в нем прописаны механизмы разблокировки иранских активов, а также экономический план для выплаты компенсаций.
Ранее иранские СМИ публиковали проект из 14 пунктов, который, впрочем, Трамп назвал не соответствующим действительности. Согласно этим утечкам, предполагалось снятие морской блокады, открытие Ормузского пролива, отмена санкций в обмен на отказ Тегерана от создания ядерного оружия.
Конфликт интересов усугубляется недавними заявлениями официального Тель-Авива: за месяц до анонса сделки министр обороны Израиля Исраэль Кац прямо заявлял, что любое ослабление санкций против Ирана будет воспринято как прямая угроза безопасности еврейского государства. Параллельно иранские СМИ утверждали, что подписание меморандума состоится 16 июня в Омане, а с американской стороны в переговорах участвовал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Однако Госдепартамент США пока никак не комментирует обвинения израильской стороны в «подставе».
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