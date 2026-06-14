Специалист Бондарь: необходимо регулярно проверять квитанции за ЖКУ

«Речь идёт о метраже квартиры и числе зарегистрированных граждан. Любая опечатка в этих сведениях влечёт за собой неверный расчёт затяжного характера. Если в платёжке вы нашли расхождения, необходимо потребовать от обслуживающей организации проверку. Написать обращение можно через ГИС ЖКХ или сервис “Госуслуги Дом”. Исполнитель обязан оперативно проверить расчёты и выдать верные документы. Если этого не произошло, то необходимо пожаловаться в жилищную инспекцию», — заключил эксперт.