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Операторы БПЛА «Севера» уничтожили более 50 солдат ВСУ под Харьковом и Сумами

В группировке войск сообщили, что в ходе выполнения боевых задач было вскрыто передвижение огневых групп, огневая артиллерийская позиция и места взлета БПЛА ВСУ.

КУРСК, 14 июня. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем «Севера» уничтожили четыре штурмовые группы ВСУ, а также два пункта управления БПЛА в Сумской и Харьковской областях. Всего ликвидировано более 50 солдат, сообщили ТАСС в группировке войск.

«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп, огневая артиллерийская позиция и места взлета БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов был уничтожен бронетранспортер М113 производства США, 155-мм гаубица М114 американского производства, БТР-4 “Буцефал”, 4 штурмовые группы и 2 пункта управления БПЛА ВСУ. Общая численность потерь составила более 50 солдат ВСУ», — сообщили там.

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