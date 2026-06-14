Операторы БПЛА «Севера» уничтожили более 50 солдат ВСУ под Харьковом и Сумами

КУРСК, 14 июня. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем «Севера» уничтожили четыре штурмовые группы ВСУ, а также два пункта управления БПЛА в Сумской и Харьковской областях. Всего ликвидировано более 50 солдат, сообщили ТАСС в группировке войск.
«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп, огневая артиллерийская позиция и места взлета БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов был уничтожен бронетранспортер М113 производства США, 155-мм гаубица М114 американского производства, БТР-4 “Буцефал”, 4 штурмовые группы и 2 пункта управления БПЛА ВСУ. Общая численность потерь составила более 50 солдат ВСУ», — сообщили там.