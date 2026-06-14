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Йеменский альпинист погиб при падении в кратер вулкана

Известный по опасным трюкам без страховки йеменский альпинист Антар аль-Абси рухнул в кипящий кратер вулкана Дамт, его тело извлекли спасатели.

Известный по опасным трюкам без страховки йеменский альпинист Антар аль-Абси рухнул в кипящий кратер вулкана Дамт, его тело извлекли спасатели.

Об этом проинформировало Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны Йемена.

Инцидент произошёл на глазах у зрителей, которые снимали восхождение на видео. Аль-Абси, известный под прозвищем Человек-паук, выполнял подъём без оборудования и обуви.

Спасатели начали поисковую операцию сразу после исчезновения скалолаза. Тело было обнаружено в горячих сернистых водах внутри спящего вулкана.

12 июня спортсмен-экстремал и многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов исполнил прыжок с парашютом с башни «Меркурий» в «Москва-Сити» ко Дню России.