Йеменский альпинист погиб при падении в кратер вулкана

Известный по опасным трюкам без страховки йеменский альпинист Антар аль-Абси рухнул в кипящий кратер вулкана Дамт, его тело извлекли спасатели.
Об этом проинформировало Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны Йемена.
Инцидент произошёл на глазах у зрителей, которые снимали восхождение на видео. Аль-Абси, известный под прозвищем Человек-паук, выполнял подъём без оборудования и обуви.
Спасатели начали поисковую операцию сразу после исчезновения скалолаза. Тело было обнаружено в горячих сернистых водах внутри спящего вулкана.
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