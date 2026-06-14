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Готовят новое покушение на Трампа: эксперт сказал, кто угрожает лидеру США

В центре Вашингтона заметили загадочные цифры «8647», которые сочли призывом к убийству Трампа. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог-американист Малек Дудаков подтвердил, что американскому лидеру стоит опасаться покушений.

Источник: Аргументы и факты

На территории Национальной аллеи в центре Вашингтона заметили зловещий масштабный шифр из четырех цифр — 8647. Сторонники президента США Дональда Трампа увидели в этом послание с призывом к его убийству.

«86» на криминальном сленге может означать «призыв избавиться от кого-то», а Дональд Трамп является 47-м президентом США.

Стоит ли Трампу опасаться за свою жизнь или это чья-то неудачная шутка? Ответ дал в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

«Нужно понимать, что на текущий момент рейтинги Дональда Трампа довольно низкие. Вызвано это непопулярностью его политики, в частности войной в Иране, против которой выступают две трети американцев. Есть и другие факторы, которые косвенно с этим связаны, в частности, увеличение инфляции, рост цен на топливо и энергокризис. В этих условиях рейтинги Трампа упали до 30 процентов. У него огромное количество недоброжелателей. Нет ничего удивительного в том, что некоторые из этих недоброжелателей, настроенных радикально, пытаются либо устраивать покушение на Трампа постоянно, либо публично отправляют подобные намеки», — сказал он.

Дудаков обратил внимание, что шифр «8647» уже ранее использовался в качестве послания Трампу.

«Шифр “8647” разошелся по американским соцсетям после того, как эти цифры выложил экс-глава ФБР Джеймс Коми, который в свое время активно расследовал связи Трампа с Россией, пытался его обвинить в том, что он якобы русский агент. Сейчас Коми уже на пенсии, и он как раз выложил где-то на пляже эти цифры. Из-за этого на него даже попытались завести уголовное дело, правда, это ни к чему не привело. Сейчас многие оппоненты Трампа эту идею подхватили, и это стало таким настоящим мемом. Конечно, те, кто Трампа охраняют, агенты секретной службы, воспринимают это все очень болезненно, потому что это очевидный намек на попытку устранить Трампа», — объяснил политолог.

Дудаков обратил внимание на то, что на Трампа уже ранее покушались. По его мнению, эти попытки будут продолжаться.

«Это уже превращается в некий спорт. Среди людей, настроенных так радикально, многие бы хотели все-таки до Трампа добраться. И поэтому, конечно, угроза его жизни сохраняется. Раскол Америки усугубляется. Думаю, что, к сожалению для Трампа, попытки покушений мы еще будем наблюдать в течение следующих двух с половиной лет, которые остались у него на посту американского президента», — подытожил он.

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