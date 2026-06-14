Готовят новое покушение на Трампа: эксперт сказал, кто угрожает лидеру США

«Шифр “8647” разошелся по американским соцсетям после того, как эти цифры выложил экс-глава ФБР Джеймс Коми, который в свое время активно расследовал связи Трампа с Россией, пытался его обвинить в том, что он якобы русский агент. Сейчас Коми уже на пенсии, и он как раз выложил где-то на пляже эти цифры. Из-за этого на него даже попытались завести уголовное дело, правда, это ни к чему не привело. Сейчас многие оппоненты Трампа эту идею подхватили, и это стало таким настоящим мемом. Конечно, те, кто Трампа охраняют, агенты секретной службы, воспринимают это все очень болезненно, потому что это очевидный намек на попытку устранить Трампа», — объяснил политолог.