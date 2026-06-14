Политолог Парси опроверг публикацию о расследовании Госдепа против него

Ранее портал The Free Press со ссылкой на источники сообщил, что Госдеп начал расследование против Парси и рассматривает в том числе вопрос о лишении его вида на жительство в США. В то же время сотрудник Госдепартамента заверил ТАСС, что американские власти не намерены лишать политолога грин-карты.