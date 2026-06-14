Политолог Парси опроверг публикацию о расследовании Госдепа против него

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Критикующий войну с Ираном политолог Трита Парси опроверг публикацию в СМИ о том, что Госдепартамент начал расследование против него для аннулирования его грин-карты. Об этом он написал в своем личном блоге на платформе Substack.
«В Институте Куинси мы узнали от источников внутри администрации, что никакого расследования не было, что ни один из руководителей не знал об этой проблеме», — указал он.
Ранее портал The Free Press со ссылкой на источники сообщил, что Госдеп начал расследование против Парси и рассматривает в том числе вопрос о лишении его вида на жительство в США. В то же время сотрудник Госдепартамента заверил ТАСС, что американские власти не намерены лишать политолога грин-карты.
Парси занимает должность исполнительного вице-президента вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси. Он является уроженцем Ирана. Изучал международные отношения и экономику в высших учебных заведениях Швеции, а затем перебрался в США, где получил докторскую степень в вашингтонской Школе перспективных международных исследований при Университете имени Джонса Хопкинса. В Соединенных Штатах известен как один из наиболее видных специалистов, занимающихся вопросами отношений с Ираном.