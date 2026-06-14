Летающие тарелки над Москвой и Будапештом: что скрывает Пентагон

Летчик не говорит о «гуманоидах». Он говорит о зондах с ИИ. О тех, кто прилетел не вчера, а, возможно, тысячи лет назад. Идея о том, что Земля — это заповедник, а мы в нем — лишь один из видов, давно будоражит умы футурологов. И если эти аппараты действительно существуют, их задача — не контактировать, а наблюдать.