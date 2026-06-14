Летающие тарелки над Москвой и Будапештом: что скрывает Пентагон

Американское оборонное ведомство вновь всколыхнуло публику порцией секретных материалов. Пентагон обнародовал третью часть документов о неопознанных летающих объектах (НЛО). На этот раз речь идет о настоящем нашествии: десятки «тарелок» регулярно летали между Москвой и Будапештом. События датированы 1956 годом. Очевидцы утверждали, что в течение нескольких недель странные аппараты бороздили небо над двумя столицами.
В эксклюзивных комментариях aif.ru российские пилоты объяснили, что на самом деле скрывается за «летающими тарелками» и другими неопознанными объектами Пентагона.
Почему Пентагон заговорил только сейчас?
США десятилетиями хранили молчание. И вдруг — вал рассекреченных документов. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал главные причины, почему американцы наконец-то открыли архивы.
«Во-первых, прошли годы, то есть прошел срок секретности, поэтому они начали все это обнародовать. Во-вторых, могла появиться информация в СМИ, кто-то интервью дал, журналисты начали искать информацию. То есть Пентагон может быть вынужден раскрыть данные. Или они уже не представляют интереса как секретные материалы», — объяснил Сытник.
И добавил важную деталь, которая рушит миф об уникальной американской открытости: подобные архивы есть у всех, просто их не показывают.
«Честно говоря, у нас в России тоже это все много было, но об этом не говорят», — подчеркнул пилот.
То есть США не становятся вдруг «честными». Они просто выбрали момент, когда старые технологии уже не имеют военной ценности, зато могут отвлечь внимание публики.
Кто на самом деле летал над Москвой.
Если это не инопланетяне в классическом понимании (зеленые человечки с большими головами), то что же тогда зависло над советской столицей в 1956 году?
«Это, скорее всего, автоматические аппараты, которые контролируют Землю. Речь может идти о некой цивилизации, которая держит такие планеты, подобные нашей, под постоянным контролем для, может быть, продолжения жизни. На Земле условия хорошие для организмов, есть разумные, и это не только люди, а, например, дельфины, есть разнообразные флора и фауна. Возможно, что это могут аппараты со своего рода искусственным интеллектом, которые оставили цивилизации, населявшие Землю до нас», — поделился мнением Сытник.
Летчик не говорит о «гуманоидах». Он говорит о зондах с ИИ. О тех, кто прилетел не вчера, а, возможно, тысячи лет назад. Идея о том, что Земля — это заповедник, а мы в нем — лишь один из видов, давно будоражит умы футурологов. И если эти аппараты действительно существуют, их задача — не контактировать, а наблюдать.
Более того, по словам Сытника, такие документы есть не только у американцев.
«Думаю, что их очень много, и не только у американцев, и у европейцев, и в России есть, и в Китае. Но всеми этими вопросами занимаются специальные службы, а они все это не раскрывают, потому что это связано, в том числе, с современными технологиями», — добавил собеседник издания.
Ангелы сбитых самолетов: генерал Попов разоблачил главную сенсацию.
Другая часть рассекреченных документов Пентагона вызвала настоящий религиозный трепет. На кадрах, которые облетели мировые СМИ, над водой зафиксированы смутные силуэты, которые напоминали ангелов с крыльями и в длинных одеждах. «Доказательство существования небесных сил!» — кричали одни. «Глюки старой оптики», — парировали скептики.
Кто прав? Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему это точно не ангелы.
«Если в виде ангела, то, скорее всего, шел какой-то беспилотник. Возможно, его тестировали сами американцы. Может еще быть вид летучей мыши. Это изображение беспилотника или нового самолета, который у нас называют “бесхвосткой”», — отрезвил мечтателей генерал Попов.
Генерал обратил внимание на еще один важный момент: эти снимки были сделаны десятки лет назад. Технологии съемки тогда были несовершенны.
«Кадры могли быть сделаны несколько десятков лет назад, когда камеры тепловизора и его техническое зрение были не таким острым, как сейчас. А если учесть, что объект маневрировал, и самолет брал прицел, то сложно получить четкую картинку. Поэтому там может быть все полуразмытое, полудвижущееся», — объясняет эксперт.
Игра света, тени, теплового следа от двигателя — и обычная «бесхвостка» превращается в крылатое существо. Добавьте к этому человеческую психику, которая всегда стремится дорисовать знакомый образ (ангела, лицо, фигуру) в хаотичном пятне. Это называется парейдолия, и она работает безотказно.
Зачем США сливают секретные материалы на самом деле.
Пентагон обнародовал уже три пакета секретных материалов. Многие ждут, что в итоге откроют контакт с внеземным разумом. Но эксперты настроены более приземленно. Они уверены, что эти сливы информации нужны для более прозаических целей.
Первая: отвлечь внимание от реальных военных программ. Пока журналисты спорят, были ли пришельцы в 1956 году, незаметно проходят испытания нового вооружения и решаются другие вопросы.
Вторая: подготовить общество к новым технологиям. Если завтра США покажут «летающую тарелку», созданную в секретной лаборатории, народ уже будет морально готов — мол, мы же видели это в рассекреченных архивах.
Третья: давление на другие страны своим превосходством в области наблюдения за НЛО.