Хегсет счёл правильным решение выгнать Anthropic из здания Пентагона

Решение выгнать компанию Anthropic из здания Пентагона было абсолютно верным, заявил глава Министерства войны США Пит Хегсет.
Об этом он написал в соцсети X, комментируя информацию о введённых властями США ограничениях на работу передовых ИИ-моделей компании.
«Три месяца назад Министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», — написал Хегсет.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ограничила доступ иностранных государств, компаний и граждан к новейшим моделям искусственного интеллекта компании Anthropic.
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