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Хегсет счёл правильным решение выгнать Anthropic из здания Пентагона

Решение выгнать компанию Anthropic из здания Пентагона было абсолютно верным, заявил глава Министерства войны США Пит Хегсет.

Решение выгнать компанию Anthropic из здания Пентагона было абсолютно верным, заявил глава Министерства войны США Пит Хегсет.

Об этом он написал в соцсети X, комментируя информацию о введённых властями США ограничениях на работу передовых ИИ-моделей компании.

«Три месяца назад Министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», — написал Хегсет.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ограничила доступ иностранных государств, компаний и граждан к новейшим моделям искусственного интеллекта компании Anthropic.

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