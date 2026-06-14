«Шарль де Голль» уходит: авианосец покидает Ближний Восток

Предыдущий плановый ремонт на верфи группы Naval Group в Тулоне обошелся в 1,3 млрд евро и занял 18 месяцев, завершившись в 2019 году. В текущую миссию, начавшуюся в январе 2026 года, авианосец вышел в сопровождении фрегатов «Бретань» и «Прованс», а также атомной подводной лодки. Ожидается, что самолетопарк и экипаж в 1900 человек прибудут во Францию к концу следующей недели.