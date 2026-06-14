«Шарль де Голль» уходит: авианосец покидает Ближний Восток

Флагман французского военно-морского флота — атомный авианосец «Шарль де Голль» — в ближайшие дни покинет зону Аравийского моря и возьмет курс на Средиземноморье. Корабль направляется на базу в Тулоне для проведения планового ремонта. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Решение о техническом обслуживании было принято еще до начала текущей миссии. Как уточняют источники, ремонт изначально был запланирован на июль. Таким образом, возвращение авианосца не связано с экстренными обстоятельствами, а выполняется по заранее утвержденному графику.
Судно покинуло Тулон в конце января текущего года. Первоначальной задачей было участие в крупномасштабных учениях «Орион». Однако затем геополитическая обстановка внесла коррективы: на фоне резкого обострения вокруг судоходства в Ормузском проливе «Шарль де Голль» был переброшен сначала в Восточное Средиземноморье, а после этого — в район Аравийского моря.
Несмотря на уход флагмана, Париж не сворачивает полностью свое присутствие в стратегически важном регионе. В акватории останется десантный вертолётоносец «Мистраль» (Mistral), который продолжит нести службу. Кроме того, один из кораблей сопровождения будет заменен на аналогичный фрегат противовоздушной обороны, чтобы сохранить боеспособность группировки.
Авианосец «Шарль де Голль» (R91) — единственный действующий атомный авианосец неамериканской постройки и флагман французского ВМФ. Его водоизмещение составляет 42 500 тонн, длина — 261 метр. Корабль способен нести до 40 летательных аппаратов, включая истребители Rafale M и самолеты ДРЛО E-2C Hawkeye.
Предыдущий плановый ремонт на верфи группы Naval Group в Тулоне обошелся в 1,3 млрд евро и занял 18 месяцев, завершившись в 2019 году. В текущую миссию, начавшуюся в январе 2026 года, авианосец вышел в сопровождении фрегатов «Бретань» и «Прованс», а также атомной подводной лодки. Ожидается, что самолетопарк и экипаж в 1900 человек прибудут во Францию к концу следующей недели.
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