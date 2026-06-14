Командир Грот: группировка «Север» уничтожила САУ ВСУ в Сумской области

КУРСК, 14 июня. /ТАСС/. Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» была уничтожена расчетами FPV-дронов 34-й бригады группировки войск «Север» в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты БПЛА с позывным Грот.
«В Сумской области расчеты беспилотных летательных аппаратов, в результате нескольких огневых ударов, при помощи ударных FPV-дронов на оптоволокне уничтожили украинскую самоходную гаубицу “Богдана”, — сказал он.
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